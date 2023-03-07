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Москалькова заявила об отказе Киева от согласованной формулы обмена

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Украинские власти в последний момент отказались от договоренности об обмене военнопленными по формуле «160 на 160», поэтому в Россию 7 марта вернулись только 90 военных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.

«Сегодня произошел очередной обмен военнопленными с украинской стороной. <...> К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности «160 на 160», украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек», — написала она в своем Telegram.

Омбудсмен добавила, что переговорный процесс продолжается.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что при обмене 7 марта в страну вернулись 130 украинских военнослужащих.

Материал дополняется. 

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