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Минобороны России впервые сообщило о перехвате украинской ракеты «Нептун»

Минобороны России: силы ПВО перехватили украинскую ракету «Нептун»
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, противокорабельную ракету «Нептун» и две противорадиолокационные ракеты HARM, сообщило Минобороны
Украинская&nbsp;противокорабельная ракета &laquo;Нептун&raquo;
Украинская противокорабельная ракета «Нептун» (Фото: Wikimedia Commons )

Российские силы ПВО перехватили украинскую противокорабельная ракета «Нептун». Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун» и две противорадиолокационные ракеты HARM», — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года ВКС России нанесли удары по цехам оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, уничтожив головные части противокорабельных ракет «Нептун» — их производят на этом заводе.

Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Их разработку на Украине вело местное конструкторское бюро «Луч» с 2013 года. Комплексы были созданы на основе советской ракеты Х-35.

Помимо этого российское Минобороны сообщило, что на южно-донецком направлении в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР был уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На херсонском направлении авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах.

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Российские военные также уничтожили 27 украинских беспилотника в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР и Запорожской области.

На донецком направление ВС России подразделения «Южной» группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Невельское ДНР и «улучшили положение» по переднему краю.

Минобороны России впервые сообщило о перехвате украинской ракеты «Нептун»
Минобороны России впервые сообщило о перехвате украинской ракеты «Нептун»

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