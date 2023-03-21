Премьер Японии приехал в Киев

Премьер Японии на поезде из Польши приехал в столицу Украины, он обсудит с Зеленским восстановление страны после боевых действий. Президент пригласил Кисиду еще в январе

Фумио Кисида (Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Global Look Press)

Японский премьер Фумио Кисида на поезде из Польши прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Kyodo. Он был единственным лидером «Большой семерки», который до этого дня не посетил Украину.

Зеленский и Кисида обсудят восстановление Украины, премьер продемонстрирует приверженность Токио поддержке Киева в преддверии саммита G7 в мае, который пройдет в Хиросиме, пишет Kyodo.

Кисида накануне встретился с индийским коллегой Нарендрой Моди и планировал после этого вернуться из Индии в Японию, но планы изменились. Ночью в понедельник, 20 марта, он сел на поезд в польском городе Пшемысль на границе с Украиной.

Кисида прибыл в Киев по приглашению Зеленского, тот озвучил его во время видеозвонка 6 января. The Japan Times писала, что премьер пожелал посетить Украину, но организация поездки столкнулась с проблемами из-за требований безопасности и необходимости обеспечить секретность визита. В частности, силы самообороны не имеют законных оснований для охраны Кисиды за границей, а полицейские Токио не обладают нужным оружием для охраны премьера. Источник в Силах самообороны Японии допустил, что Токио может обратиться в связи с этим за помощью к Парижу или Лондону.

Глава правительства Японии должен просить разрешение на иностранный визит у парламента страны, однако в случае поездки на Украину можно сделать исключение ради безопасности, заявил в конце февраля глава парламентской фракции правящей Либерально-демократической партии Такаги Цуёси.

Nikkei писала со ссылкой на источники о желании властей Японии пригласить Зеленского на саммит G7. Визит позволит создать условия «для интенсивного обсуждения» боевых действий на Украине, а выступление украинского президента даст возможность лидерам крупнейших западных экономик «напрямую узнать» о ситуации в стране, писала газета.

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