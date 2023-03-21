Премьер Японии приехал в Киев

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 82,37 (+0,91) Инвестиции, 20 мар, 17:26 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 77,24 (+0,64) Инвестиции, 20 мар, 17:26
«Белуга» может выплатить рекордные дивиденды. Стоит ли брать ее бумаги Pro, 14:39
Тайвань раскритиковал Китай за попытки урегулировать конфликт на Украине Политика, 14:38
Путин присудил Сергею Полунину премию для молодых деятелей культуры Политика, 14:35
На Украине рассказали о «черной магии» России в борьбе с беспилотниками Политика, 14:31
Карпин заявил, что не держится за место главного тренера сборной России Спорт, 14:29
Брянский губернатор сообщил об атаке дронов ВСУ на нефтепровод «Дружба» Политика, 14:27
Экс-президент Польши исключил завершение конфликта на Украине в 2023 году Политика, 14:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:24
Константинопольский патриарх допустил создание новой церкви в Литве Общество, 14:19
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 14:16
Верховный суд назвал условие для «законной» сдачи военными в плен Политика, 14:15
Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в ДНР Политика, 14:15
Продукт сделан для разных аудиторий. Какой дизайн понравится всем Pro, 14:13
Минфин Германии предложил выделять регионам меньше денег Экономика, 13:58
Военная операция на Украине ,  
0 

Премьер Японии приехал в Киев

Премьер Японии Фумио Кисида прибыл в Киев на переговоры с Зеленским
Премьер Японии на поезде из Польши приехал в столицу Украины, он обсудит с Зеленским восстановление страны после боевых действий. Президент пригласил Кисиду еще в январе
Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Global Look Press)

Японский премьер Фумио Кисида на поезде из Польши прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Kyodo. Он был единственным лидером «Большой семерки», который до этого дня не посетил Украину.

Зеленский и Кисида обсудят восстановление Украины, премьер продемонстрирует приверженность Токио поддержке Киева в преддверии саммита G7 в мае, который пройдет в Хиросиме, пишет Kyodo.

Кисида накануне встретился с индийским коллегой Нарендрой Моди и планировал после этого вернуться из Индии в Японию, но планы изменились. Ночью в понедельник, 20 марта, он сел на поезд в польском городе Пшемысль на границе с Украиной.

Кисида прибыл в Киев по приглашению Зеленского, тот озвучил его во время видеозвонка 6 января. The Japan Times писала, что премьер пожелал посетить Украину, но организация поездки столкнулась с проблемами из-за требований безопасности и необходимости обеспечить секретность визита. В частности, силы самообороны не имеют законных оснований для охраны Кисиды за границей, а полицейские Токио не обладают нужным оружием для охраны премьера. Источник в Силах самообороны Японии допустил, что Токио может обратиться в связи с этим за помощью к Парижу или Лондону.

Глава правительства Японии должен просить разрешение на иностранный визит у парламента страны, однако в случае поездки на Украину можно сделать исключение ради безопасности, заявил в конце февраля глава парламентской фракции правящей Либерально-демократической партии Такаги Цуёси.

Nikkei писала со ссылкой на источники о желании властей Японии пригласить Зеленского на саммит G7. Визит позволит создать условия «для интенсивного обсуждения» боевых действий на Украине, а выступление украинского президента даст возможность лидерам крупнейших западных экономик «напрямую узнать» о ситуации в стране, писала газета.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Киев Япония Фумио Кисида

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Киев заявил, что Си Цзиньпину и Зеленскому «есть что сказать друг другу»
Политика
Си заявил Путину о готовности КНР участвовать в урегулировании на Украине
Политика
Nikkei узнала о планах Японии создать новую противоракету
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter