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Военная операция на Украине ,  
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Яшина приговорили по делу о фейках про армию

Экс-мундеп Илья Яшин получил 8,5 года колонии по делу о фейках про армию
Следствие полагает, что Яшин на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче». Ему дали почти максимальный срок, предусмотренный статьей
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Мещанский районный суд приговорил к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (внесен в реестр иностранных агентов) по делу о распространении «фейков» о российской армии, сообщили РБК в суде. Кроме того, суд запретил Яшину администрировать ресурсы в интернете в течение четырех лет. 

Суд признал Яшина виновным по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти). 

Ранее в ходе прений прокурор запросил для Ильи Яшина девять лет колонии общего режима. Помимо этого, представитель прокуратуры предложил запретить бывшему мундепу заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года. Максимально возможное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до пяти лет.

По версии следствия, в апреле Яшин в ходе прямого эфира на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче» (Киевская область Украины). При этом, как подчеркивал Следственный комитет, политику было известно, что опубликованные украинскими властями фотографии и видео об этом «являются провокацией». В обвинительном заключении, опубликованном в соцсетях Яшина, указывалось, что бывший мундеп «испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР».

Во время процесса Илья Яшин настаивал, что в ролике озвучил как официальную версию украинской стороны, так и официальную позицию Минобороны России, а в ролике использовал материалы сразу нескольких СМИ — в частности, репортаж Би-би-си и материал журналиста «Комсомольской правды» Александра Коца. Защита также предоставила в суд собственное заключение эксперта-лингвиста Игоря Жаркова, который указывал, что Яшин выражал лишь свое мнение и отношение, а не делал каких-либо утверждений.

Адвокаты просили направить запрос в Конституционный суд о соответствии ст. 207.3 УК Конституции, гарантирующей свободу слова, однако суд ходатайство не удовлетворил. В своем последнем слове Илья Яшин обратился к президенту Владимиру Путину и призвал его остановить специальную военную операцию на Украине и «перейти к дипломатическому урегулированию конфликта».

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До возбуждения уголовного дела Яшина трижды штрафовали на 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил). В конце июня бывшего муниципального депутата задержали в Москве и обвинили в неповиновении требованию сотрудника полиции. Свою вину он отрицал. В итоге Яшину суд назначил 15 суток ареста, а в день, когда его должны были выпустить на свободу, возбудили против него уголовное дело по статье о «фейках» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Ранее в начале июля за «фейки» о российской армии Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии депутата муниципального округа Красносельский Алексея Горинова. Суд решил, что Алексей Горинов распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных силах с использованием служебного положения.

По подсчетам РБК, помимо Горинова известно еще о 13 приговорах по ст. 207.3 УК. Так, за распространение фейков житель Забайкальского края Петр Мыльников получил штраф в размере 1 млн руб., экс-сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров — три года колонии общего режима, а Эдуарду Щербакову в Тюмени назначили полгода колонии-поселения.

Всего, по данным Генпрокуратуры (форма 4-ЕГС), с января по октябрь было зарегистрировано 171 преступление по 207.3 УК, признаны совершенными — 166. Уголовная ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России была введена в марте 2022 года.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Алена Нефедова Алена Нефедова
Илья Яшин фейк лишение свободы суд дискредитация армии Минобороны
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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