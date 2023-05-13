В ЛНР отключили мобильный интернет из-за ударов ВСУ

Последствия обстрела в Луганске (Фото: Владимир Иванов / ТАСС)

После участившихся ударов по Луганску принято решение временно отключить на территории республики мобильный интернет, заявил в телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Наша задача — обеспечить безопасность людей. <...> Прошу жителей отнестись с пониманием. Самое важное сейчас — сохранить жизни и здоровье людей, особенно жизни наших детей», — написал он.

Обстрел поселка Юбилейное в Луганске произошел ранее утром. Среди пострадавших двое мирных граждан, их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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