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Гутерриш заявил о готовности стать посредником в переговорах по Украине

Гутерриш заявил о готовности быть посредником в переговорах по Украине при согласии сторон

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может стать посредником в переговорах по Украине, если на это будут согласны все стороны конфликта, сообщили ТАСС в офисе главы организации.

«Как ранее неоднократно заявлял генеральный секретарь, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником», — говорится в сообщении.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в феврале 2023 года хочет провести мирный саммит в ООН при посредничестве Гутерриша. По мнению Кулебы, ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказания услуги для определенной страны. Кроме того, сам генсек ООН, по мнению главы украинского МИДа, зарекомендовал себя как «эффективный посредник и эффективный переговорщик».

В Кремле заявили, что Россия не следует чужим условиям, в том числе в вопросе проведения переговоров по ситуации на Украине. «Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Среди условий, о которых ранее говорила российская сторона, были внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также признание Крыма и регионов, присоединившихся после референдумов, частью России. Киев в качестве основных условий называл вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины и возмещение ущерба. Россия неоднократно говорила, что готова к переговорам, однако называла условия Украины нереалистичными.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш участвовал в заключении зерновой сделки между Россией и Украиной летом этого года. Целью было создать безопасный коридор для экспорта зерна из украинских портов. Кроме того, Гутерриш неоднократно призывал стороны к переговорам о мире, но в середине декабря заявил, что в ближайшее время переговоры вряд ли возможны.

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