В Бердянске нанесли удар по морскому порту

В Бердянске прозвучали несколько громких взрывов, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Позже он уточнил, что «попадание пришлось по территории морского порта». «По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале. Удар был нанесен около 12.00.

В предыдущий раз о взрывах в Бердянске сообщалось 25 мая. Тогда украинские военные нанесли массированный удар дальнобойными ракетами Storm Shadow.

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