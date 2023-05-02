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Кремль назвал «взятыми с потолка» данные США о российских потерях

Песков: данные Пентагона о потерях ВС России на Украине «взяты с потолка»
Белый дом накануне сообщил, что с декабря Россия потеряла на Украине свыше 100 тыс. солдат убитыми и ранеными. В Кремле назвали эту информацию «взятой с потолка» и призвали ориентироваться на данные Минобороны России
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Данные о потерях в рядах Вооруженных сил (ВС) России, которые распространяют США, являются «взятыми с потолка». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне заявил, что, согласно данным американской разведки, только с декабря Россия потеряла на Украине свыше 100 тыс. солдат убитыми и ранеными.

На вопрос журналиста о том, как Кремль оценивает эти данные, Песков заявил: «Как взятые с потолка абсолютно. У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры. Они не располагают такими данными. И так к этому нужно относиться. Нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны России».

Потери российской стороны Минобороны в последний раз раскрывало в конце сентября 2022 года: тогда Шойгу заявил, что Россия потеряла 5937 человек с начала военной операции. Потери украинской стороны, по данным Минобороны России, на тот момент составляли свыше 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о потерях украинских войск. Ведомство приводит их в ежедневных сводках о ходе спецоперации. Ранее 2 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за апрель украинская армия потеряла 15 тыс. человек, а также восемь самолетов, свыше 270 беспилотников, 430 танков и других бронемашин, 18 машин РСЗО и 225 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в том же месяце сообщал, что число убитых составляет от 100 до 200 человек каждый день.

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В последний раз общие потери украинской армии за время спецоперации в Киеве озвучивали 22 августа прошлого года. Тогда главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек. В середине апреля этого года украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что потери ВСУ меньше числа жертв землетрясения в Турции (около 50 тыс. человек). Газета Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона писала, что потери Киева составляют 124–131 тыс. человек.

Кремль назвал «взятыми с потолка» данные США о российских потерях
Кремль назвал «взятыми с потолка» данные США о российских потерях

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Илья Пламенев Илья Пламенев
потери Дмитрий Песков Джон Кирби ВС России Военная операция на Украине
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