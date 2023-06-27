Киев сообщил о погибших после попадания ракеты в пиццерию в Краматорске

Власти Украины сообщили о троих погибших и 42 раненых. Минобороны России исключало атаки на гражданские объекты на Украине

Фото: npu.gov.ua

В Краматорске (контролируемая Украиной часть ДНР) в результате ракетного удара погибли три человека, ранены 42, сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные полиции и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как уточнил глава областной администрации Павел Кириленко, удар в городе пришелся по пиццерии, также повреждены жилые дома, кафе, магазины. Другое попадание было в частном секторе. По словам Кириленко, среди раненых есть ребенок и трое иностранцев.

Российская сторона не раз заявляла, что наносит удары только по военным объектам, атаки по гражданской инфраструктуре исключены. Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что поражаются «очевидные» и «замаскированные» военные цели. Минобороны среди целей называло склады боеприпасов, элементы военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающие их объекты энергетики и др.

В этот вечер примерно на половине территории Украины — на востоке и в центральной части — звучали сирены воздушной тревоги. ТСН и «Суспiльне» сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.