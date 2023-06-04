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ВСУ сообщили о ракетном ударе по аэродрому близ Кропивницкого

ВСУ: под ракетный удар ночью попал аэродром близ Кропивницкого Кировоградской области
В результате обстрелов также была повреждена инфраструктура в Сумской области. Воздушная тревога вновь звучала минувшей ночью по всей Украине
Юрий Игнат
Юрий Игнат (Фото: kpszsu / Telegram)

Под удар ночью попал аэродром близ Кропивницкого в Кировоградской области, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНИАН.

Кроме того, в результате обстрелов повреждена инфраструктура в Сумской области.

Минувшей ночью по всей Украине вновь объявлялась воздушная тревога. Издание ZN.ua сообщало о взрывах и работе ПВО в Кропивницком и Днепропетровской области. Средства ПВО также работали в украинской столице и Киевской области.

О взрывах в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях писал и портал ТСН.ua.

В ночь на 2 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщал о падении обломков ракет в Дарницком и Подольском районах города. Перед этим в столице раздавались взрывы, Кличко рассказывал о работе ПВО.

С прошлого октября Минобороны России регулярно отчитывается о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты.

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Елена Чернышова
Украина ракетный удар аэродром
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