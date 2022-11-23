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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили об отключении электроэнергии у большинства украинцев

Минэнерго Украины: подавляющее большинство потребителей в стране обесточены после ударов
Ракетный обстрел 23 ноября привел к отключению большинства ТЭС и ГЭС, а также всех атомных станций, добавили в ведомстве
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украина подверглась массированному ракетному обстрелу, в результате которого оказались отключены большинство тепло- и гидроэлектростанций страны, а также все атомные станции, сообщается в Facebook украинского Минэнерго (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено. Происходят аварийные отключения», — говорится в сообщении.

В компании предупредили, что проблемы с подачей электроэнергии могут возникнуть перебои в тепло- и водоснабжении.

После ракетного удара 23 ноября местные власти сообщили о повреждениях инфраструктуры в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской областях.

После ударов на трех атомных электростанциях — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской — автоматически отключили энергоблоки. Запорожская АЭС «перешла в режим полного блэкаута», поскольку там остановили питание ее собственных потребностей и запустили дизель-генераторы, сообщал «Энергоатом».

В Киеве обстрел, по данным мэра Виталия Кличко, привел к гибели трех человек, в том числе 17-летней девушки. Еще 11 человек ранены. «РБК-Украина» со ссылкой на главу национальной полиции Игоря Клименко сообщило, что всего погибли шесть человек, 36 пострадали.

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Вслед за Украиной отключение электроэнергии произошло в Молдавии. Это уже второй подобный случай — первый был после атаки на Украину 15 ноября. Тогда без света остались 20 млн украинцев (численность населения страны — 41 млн, согласно данным «Укрстата» на январь этого года).

Удары по инфраструктуре Украины Россия наносит с начала октября. Впервые такая атака произошла после взрыва на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет Киев.

Кремль указывал, что цели ракет — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». В ноябре власти Украины сообщали, что после ударов в стране не осталось неповрежденных электростанций.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минэнерго Украины отключение электричества ракетный удар
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