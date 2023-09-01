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Собянин поблагодарил военных за сбитый в День знаний дрон под Москвой

Мэр Сергей Собянин: ПВО сбила рядом с Люберцами беспилотник, летевший к Москве
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Беспилотник сбили рядом с Люберцами, пострадавших нет. Столичный регион несколько дней подряд подвергается атаке дронов, в аэропортах вновь ввели ограничения

Силы противовоздушной обороны сбили рядом с подмосковными Люберцами беспилотник, который летел к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

«Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!», — написал он.

Как уточнили в Минобороны, это был дрон самолетного типа; по данным ведомства, он был запущен украинской стороной.

Рано утром 1 сентября во Внуково и Домодедово были задержаны 40 рейсов, по данным Baza, там объявили план «Ковер». Некоторые самолеты направили в другие аэропорты — в Шереметьево и Нижний Новгород.

Люберцы находятся к юго-востоку от Москвы, в 5 км от МКАД. В предыдущий раз беспилотник в этом районе уничтожили в ночь на понедельник, никто не пострадал. С начала этой недели из-за атак дронов на столичный регион ограничения в московских аэропортах вводили не менее четырех раз: 28, 30, 31 августа и 1 сентября.

Как подсчитал РБК, с начала военных действий на Украине в феврале 2022 года число атак БПЛА на территории России превысило 500. Накануне Собянин сообщил, что в Орле завершается обустройство аэропорта для перехватчиков беспилотных летательных аппаратов, которые направляются в сторону столицы.

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Сергей Собянин Москва Подмосковье Люберцы беспилотники дроны
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Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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