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Минобороны заявило об ударе по складам с безэкипажными катерами ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли удар по складам с безэкипажными катерами Украины
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Военная операция на Украине
Целями ударов были места производства и хранения безэкипажных катеров, которые, как заявили в СК, Украина использовала для атаки по Крымскому мосту в июле. Район ударов не уточняется. Ночью о взрывах сообщали в Одессе
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые Вооруженные силы Украины применяли для атак, сообщает Минобороны.

Все назначенные объекты были поражены.

По версии российской стороны, именно такие катера были использованы для удара по Крымскому мосту 17 июля. Тогда на нем находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь была ранена. Один пролет автомобильной части в сторону Тамани был полностью разрушен, а на части в сторону Керчи произошло осевое смещение.

Местоположение пораженных объектов министерство не уточнило. Ночью власти Одессы сообщили, что при отражении ракетных атак обломками получили повреждения общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях были повреждены окна и балконы в домах, а также припаркованные рядом машины, говорили в обладминистрации.

Военное ведомство также сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении, еще шести — на донецком, двух — на краснолиманском и еще стольких же — на запорожском. Потери украинской стороны на различных направлениях Минобороны России оценило более чем в 600 человек.

Также Украина, говорится в сводке российской стороны, потеряла три танка и несколько единиц западной техники — американские артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки Cezar (Франция), Panzerhaubitze-2000 (Германия), Krab (Польша), британские гаубицы FH-70, испанский самоходный миномет Alacran — об уничтожении такого сообщается в первый раз.

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Минобороны Украина Военная операция на Украине
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