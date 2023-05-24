Шойгу пообещал жесткий ответ на попытки прорыва диверсантов

Россия оперативно и жестко будет отвечать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу напомнил, что 22 мая украинские диверсанты проникли в Белгородскую область. В ходе контртеррористической операции большая часть была заблокирована и разгромлена, оставшиеся отброшены на территорию Украины, «где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации». Потери среди диверсантов составили более 70 человек.

«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — сказал министр на заседании коллегии ведомства.

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