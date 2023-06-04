Минобороны сообщило об уничтожении авиатехники ВСУ и хранилища с оружием на аэродромах

Минобороны сообщило об ударе по аэродромам на Украине

В ходе «группового удара» российские военные уничтожили украинскую авиатехнику и хранилища с оружием и боеприпасами, сказали в ведомстве. В ВСУ сообщали об ударе по аэродрому близ Кропивницкого в Кировоградской области

Вид на здание Министерства обороны России (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Российские военные в ходе ночного «группового удара» по военным аэродромам уничтожили украинскую авиатехнику и хранилища с оружием и боеприпасами, сообщили в Минобороны.

«Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены», — говорится в сообщении.

Близ Днепропетровска был поражен цех по сборке украинских беспилотников.

Утром 4 июля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночью под удар попал аэродром близ Кропивницкого в Кировоградской области. Кроме того, в результате обстрелов была повреждена инфраструктура в Сумской области.

Минувшей ночью по всей стране вновь объявлялась воздушная тревога. ZN.ua и ТСН.ua писали о взрывах и работе ПВО в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях. Средства ПВО также работали в Киеве и области.

С осени прошлого года российское Минобороны регулярно отчитывается о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты.