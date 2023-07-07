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ООН выступила против применения кассетных боеприпасов на Украине

Генсек ООН Гутерриш выступил против применения кассетных боеприпасов на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам и выступает против их применения на поле боя, сообщил его представитель. США, Украина и Россия не ратифицировали эту конвенцию
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает против применения кассетных боеприпасов в ходе боевых действий на Украине, передает Reuters. 7 июля Белый дом США объявил о передаче Киеву такого вооружения.

Представитель Гутерриша Фархан Хак отметил, что генсек ООН поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая вступила в силу в 2011 году. «Он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции. Таким образом, естественно, он не хочет, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя», — сказал Хак (цитата по ТАСС).

О приверженности целям международной конвенции заявили 123 страны, из них 111 ратифицировали документ. Россия, Украина и США не входят в это число.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. Украина еще в прошлом году просила западные страны передать ей кассетные боеприпасы. Эксперты, опрошенные Foreign Policy, выражали опасение, что их применение может усугубить проблему с разминированием территорий Украины в будущем: они хаотично разлетаются при подрыве боеприпаса, а также часто не разрываются, указывало издание. CBS также передавал, что неразорвавшиеся снаряды могут представлять опасность для гражданского населения в течение многих лет после окончания боевых действий.

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что Украина пообещала ответственно использовать кассетные боеприпасы, если получит такое оружие.

Против их передачи выступила глава МИД Германии Анналена Бербок (Берлин ратифицировал конвенцию). Россия осуждает поставки западного оружия Киеву, заявляя, что это затягивает военные действия.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Антониу Гутерриш ООН кассетные боеприпасы Украина
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