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Военная операция на Украине ,  
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Аксенов сообщил об атаке на судостроительный завод в Керчи

Аксенов: силы ПВО сбили ракеты близ судостроительного завода в Керчи
Сюжет
Военная операция на Украине
Силы ПВО сбили ракеты близ завода им. Бутомы, часть обломков упала на территорию одного из сухих доков, сообщил глава Крыма. По его словам, никто не пострадал
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Силы ПВО сбили ракеты близ судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.

По его словам, часть обломков ракет упала на территорию одного из сухих доков. «Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — написал он.

В ночь на 13 сентября удар десятью крылатыми ракетами был нанесен по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе, заявило Минобороны. Ведомство также сообщало об атаке тремя безэкипажными катерами на отряд кораблей Черноморского флота. Тогда силами ПВО были сбиты семь ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все морские дроны. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте, их восстановят. Губернатор города Михаил Развожаев говорил о 24 пострадавших в результате атаки. Телеканал Sky News и газета The Independent со ссылкой на источники сообщали, что Украина для атаки на судоремонтный завод в Севастополе применила британско-французские ракеты Storm Shadow.

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Теги
Елена Чернышова
Сергей Аксенов Керчь судостроительный завод ракетный удар
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