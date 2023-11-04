Аксенов сообщил об атаке на судостроительный завод в Керчи

Силы ПВО сбили ракеты близ завода им. Бутомы, часть обломков упала на территорию одного из сухих доков, сообщил глава Крыма. По его словам, никто не пострадал

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Силы ПВО сбили ракеты близ судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.

По его словам, часть обломков ракет упала на территорию одного из сухих доков. «Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — написал он.

В ночь на 13 сентября удар десятью крылатыми ракетами был нанесен по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе, заявило Минобороны. Ведомство также сообщало об атаке тремя безэкипажными катерами на отряд кораблей Черноморского флота. Тогда силами ПВО были сбиты семь ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все морские дроны. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте, их восстановят. Губернатор города Михаил Развожаев говорил о 24 пострадавших в результате атаки. Телеканал Sky News и газета The Independent со ссылкой на источники сообщали, что Украина для атаки на судоремонтный завод в Севастополе применила британско-французские ракеты Storm Shadow.