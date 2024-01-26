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Военная операция на Украине ,  
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СК показал тела и документы погибших в крушении Ил-76 украинских пленных

Следственный комитет назвал место запуска ракеты, сбившей Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине
В Следственном комитете сообщили, что обнаруженные у погибших татуировки ранее фиксировались у взятых в плен украинских солдат

СК показал тела и документы погибших в крушении Ил-76 украинских пленных
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Следственный комитет продемонстрировал кадры осмотра места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, в том числе останки украинских пленных, которых перевозили для обмена.

В сообщении ведомства указано, что с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области.

На записи показаны татуировки на телах некоторых из погибших. В СК утверждают, что подобные изображения были у некоторых пленных, в том числе у представителей полка «Азов» (запрещенной в России террористической экстремистской организации).

Также СК продемонстрировал документы (паспорта, военные карточки) погибших в качестве вещественных доказательств, приобщенных к материалам уголовного дела.

На месте крушения Ил-76 под Белгородом нашли обломки ракеты
Политика
Фото:Павел Колядин / ТАСС

Ил-76, на борту которого находились 65 украинцев, которых должны были обменять на российских военнослужащих, разбился при подлете к Белгороду. В Минобороны возложили ответственность за случившееся на украинскую сторону, отметив, что киевские власти были предупреждены о маршруте самолета. В Киеве утверждают, что такая информация им не поступала.

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Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Бортовые самописцы самолета направлены на расшифровку, по изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы.

Накануне в оперативных службах сообщили, что на месте крушения нашли обломки, предположительно, зенитной управляемой ракеты.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Ил-76 военнопленные
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