Минобороны сообщило об ударах по двум украинским аэродромам

Минобороны: ночью нанесен удар по двум аэродромам на Украине и складу со Storm Shadow

Министерство обороны Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министерство обороны сообщило о том, что минувшей ночью высокоточными оружием был нанесен удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр».

«Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута», — сказал Игорь Конашенков.

Также в военном ведомстве сообщили об ответе на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив — по словам Конашенкова, в качестве ответа накануне в районе Староконстантинова (Хмельницкая область) был уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow.

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