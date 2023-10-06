Развожаев сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров на Севастополь

Расчеты ППДО отражают атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола в Севастополе, сообщил Развожаев

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Расчеты противоподводной диверсионной обороны (ППДО) Черноморского флота России отражают атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола в Севастополе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота. По предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — написал он.

Северный и Южный молы — это искусственно созданные сооружения в Севастопольской бухте, примыкающие к берегу и защищающие порт от штормов. Длина Южного мола более полукилометра, Северный протянулся на 300 м. Между ними — вход в бухту шириной 415 м.

Крым и другие приграничные с Украиной российские регионы начали подвергаться обстрелам и атакам беспилотников, в том числе морских, после начала спецоперации. На полуострове действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Одна из самых массовых атак на Коым произошла 22 сентября: тогда украинская сторона ударила по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны сообщало о пяти сбитых ракетах. После удара в штабе флота возник пожар, в десяти жилых домах в центре города выбило стекла. Развожаев заявил, что из местных жителей никто не пострадал. В Минобороны добавили, что один военный пропал без вести. Телеканал Sky News со ссылкой на украинские ВВС уточнял, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow

Кремль говорил, что у ударов по Крыму есть последствия, которые понимают на Западе. США отмечали, что не признают присоединение Россией полуострова, а потому не против таких ударов. Москва считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.