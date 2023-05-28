Власти Киева сообщили о самой массированной атаке дронами

Киевская военная администрация сообщила, что ночью город подвергся самой массированной с начала боевых действий атаке дронами. В украинской столице воздушная тревога длилась пять часов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

Воздушная тревога в украинской столице длилась пять часов. В городе работали силы ПВО, в результате падения обломков есть разрушения в разных районах. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщил он.

По словам Попко, это была 14-я атака на город с начала мая.

О последствиях рассказал и мэр Виталий Кличко. В Печерском районе произошел пожар на крыше девятиэтажного дома, в Соломенском районе был поврежден третий этаж семиэтажного здания, также спасатели потушили пожар на предприятии в Голосеевском районе.

В предыдущий раз взрывы в Киеве произошли в ночь на 26 мая, власти сообщали, что в украинской столице и Киевской области работала ПВО. На следующий день российское Минобороны заявило об ударе по украинским складам боеприпасов.

За последние недели российское военное ведомство не раз сообщало о ночных ударах «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования» по объектам на территории Украины. Министерство неоднократно заявляло, что не атакует гражданскую инфраструктуру.

Российские власти называют сообщения о поставках Москве беспилотников из Ирана для применения на Украине «слухами, которые распространяются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ». В Тегеране также настаивают, что обвинения в поставках дронов не имеют под собой оснований и ничем не подкреплены.