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Минобороны отчиталось об ударе по минометному цеху близ Сум

Минобороны России отчиталось об ударе ВКС по минометному цеху близ Сум
В ночь с 21 на 22 февраля власти Сумской области сообщали о работе ПВО
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков (Фото: mod_russia / Telegram)

Воздушно-космические силы России нанесли удар по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинских военных близ города Сумы, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

В ночь с 21 на 22 февраля в сумской обладминистрации сообщили о работе ПВО в регионе.

Последний раз ведомство сообщало о ракетных ударах 19 февраля. Тогда целями российских военных стали пункт дислокации беспилотников близ Хмельницкого и склад артиллерийских боеприпасов у железнодорожной станции Гречаны в Хмельницкой области, заявляли в министерстве. Днем ранее власти этого региона сообщали о двух взрывах в административном центре, а позднее о попадании по военному объекту.

На купянском направлении, как сообщили в Минобороны, подразделения Западной группировки войск нанесли поражение украинским войскам близ населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Масютовка Харьковской области. В результате были уничтожены более 40 украинских военнослужащих и два пикапа.

На краснолиманском направлении в ходе наступления подразделений группировки войск «Центр» украинские военные потерпели поражение у населенных пунктов Стельмаховка и Невское в ЛНР, а также близ Ямполовки в ДНР, говорится в сводке. За сутки там погибли более 135 украинских военнослужащих, из строя выведены боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.

«На донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск», — отчитались также в ведомстве.

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Потери украинских войск за сутки на этом направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20. Кроме того, близ населенного пункта Катериновка в ДНР был уничтожен склад боеприпасов.

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» нанесла поражение украинским военным у населенных пунктов Угледар и Пречистовка в ДНР, уничтожив до 65 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.

На херсонском направлении за сутки выведены из строя две гаубицы Д-30, а близ населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области удары нанесены по складам боеприпасов.

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Елена Чернышова
ракетный удар Минобороны Украина
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