ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Аксенова

Военная разведка Украины готовила покушение на главу Крыма Аксенова, главу регионального парламента Константинова и мэра Ялты Павленко, сообщила ФСБ России. Также должна была пострадать транспортная инфраструктура

Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

ФСБ пресекла подготовку покушений на руководителей Крыма со стороны Главного управления разведки Минобороны Украины, их организатором ведомство называет замглавы офиса украинского президента Роман Машовец. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

В качестве объектов совершения терактов были выбраны:

глава Республики Крым Сергей Аксенов;

председатель парламента Крыма Владимир Константинов;

мэр Ялты Янина Павленко.

Помимо этого, в ходе терактов должны были пострадать объекты транспортной инфраструктуры Крыма.

«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами <...> Украина — террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем», — написал Аксенов в телеграм-канале.

По его словам, подозреваемые в подготовке теракта задержаны — это оказалась та же группа, которая подорвала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. В ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы изъяли у задержанных взрывчатку, которая оказалась идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в регионе 23 февраля.

Всего были изъяты: пять СВУ (снайперская винтовка укороченная), около 6 кг британской взрывчатки, электродетонаторы и средства связи.

Задержанный Виктор Подвальный рассказал, что сотрудничал с украинской ГУР, потому что его сыновья уклонялись от мобилизации на Украине. «Этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины», — сказал задержанный в видео с допроса, которое опубликовала ФСБ.

По данным ЦОС ФСБ, компоненты взрывных устройств украинские спецслужбы провезли в Россию из Болгарии через Турцию и Грузию. Они были закамуфлированы под электроплиты.

После их доставки в Россию компоненты переправили к местам подготовки терактов с помощью транспортных компаний «СДЭК» и «Возовоз». Этим занимались использовавшиеся «втемную» россияне, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой.

Материал дополняется