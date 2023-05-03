ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Аксенова
ФСБ пресекла подготовку покушений на руководителей Крыма со стороны Главного управления разведки Минобороны Украины, их организатором ведомство называет замглавы офиса украинского президента Роман Машовец. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.
В качестве объектов совершения терактов были выбраны:
- глава Республики Крым Сергей Аксенов;
- председатель парламента Крыма Владимир Константинов;
- мэр Ялты Янина Павленко.
Помимо этого, в ходе терактов должны были пострадать объекты транспортной инфраструктуры Крыма.
«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами <...> Украина — террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем», — написал Аксенов в телеграм-канале.
По его словам, подозреваемые в подготовке теракта задержаны — это оказалась та же группа, которая подорвала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. В ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы изъяли у задержанных взрывчатку, которая оказалась идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в регионе 23 февраля.
Всего были изъяты: пять СВУ (снайперская винтовка укороченная), около 6 кг британской взрывчатки, электродетонаторы и средства связи.
Задержанный Виктор Подвальный рассказал, что сотрудничал с украинской ГУР, потому что его сыновья уклонялись от мобилизации на Украине. «Этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины», — сказал задержанный в видео с допроса, которое опубликовала ФСБ.
По данным ЦОС ФСБ, компоненты взрывных устройств украинские спецслужбы провезли в Россию из Болгарии через Турцию и Грузию. Они были закамуфлированы под электроплиты.
После их доставки в Россию компоненты переправили к местам подготовки терактов с помощью транспортных компаний «СДЭК» и «Возовоз». Этим занимались использовавшиеся «втемную» россияне, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой.
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