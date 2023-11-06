Минобороны заявило о пяти попытках ВСУ пересечь Днепр

Российские военные за сутки предотвратили пять попыток Вооруженных сил Украины высадиться на левом берегу Днепра, сообщает Минобороны России. Левый берег Днепра в Херсонской области находится под контролем России, а правый, где расположен Херсон, контролирует Украина.

По данным ведомства, в результате украинская сторона потеряла 130 человек убитыми и ранеными, и лишилась трех автомобилей.

Минобороны сообщило, что отразило шесть атак украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области, одну — в районе Работино Запорожской области, еще две — на Донецком направлении. Потери Украины на этих направлениях ведомство оценило в более 500 военнослужащих.

Военные заявили, что авиация, беспилотники и ракетные войска уничтожили места хранения безэкипажных катеров и авиационных боеприпасов ВСУ, также «нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах». Кроме того, по данным ведомства, было перехвачено два снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожено 23 украинских дрона — в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо несколько раз сообщал о неудачных попытках высадки диверсионно-разведывательных групп на левом берегу Днепра, — например, на участке вдоль реки от Алешек до Новой Каховки. Президент Владимир Путин, говоря о попытках наступления Украины в этом регионе, заявлял в середине октября, что «потери есть, результата нет».