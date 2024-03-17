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Российские войска взяли под контроль Мирное в Запорожской области
Минобороны: населенный пункт Мирное в Запорожской области взят под контроль
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области», — говорится в сообщении.
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