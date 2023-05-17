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МИД России заявил, что перекосы в зерновой сделке должны быстро исправить

МИД России: зерновую сделку продлили на два месяца
Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters
Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Зерновую сделку продлили на два месяца. Об этом на брифинге объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность — в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам», — отметила Захарова. По ее словам, «перекосы» в исполнении соглашения по зерну должны быть «максимально быстро исправлены».

Ранее о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он поблагодарил российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского за содействие.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. После этого ее продлили на 120 дней. В середине марта Россия согласилась в очередной раз продлить ее только на 60 дней: в Москве заявляют, что часть сделки, которая касается снятия ограничений на экспорт российских удобрений, не выполняется.

В начале апреля МИД России перечислил требования, без выполнения которых продлить сделку было бы невозможно:

  • переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса»;
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
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Теги
Персоны
Украина Зерновая сделка Мария Захарова МИД Россия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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