На Украине начались массовые отключения света

Причиной в ДТЭК назвали срабатывание автоматики на энергообъектах в связи со снижением частоты в энергосистеме

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По всей Украине произошли отключения света, сообщается в Telegram ДТЭК (это крупнейшая частная энергетическая компания страны).

По данным компании, причиной стало срабатывание автоматики на энергообъектах в связи со снижением частоты в энергосистеме.

Сотрудники «Укрэнерго» выясняют, почему снизилась частота. По состоянию на 14:32 оператор разрешил восстановить энергоснабжение, говорится в сообщении.

Об отключениях света сообщают в нескольких украинских регионах. В Киеве проблемы с электричеством зарегистрированы в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах, пишет «РБК-Украина». Свет также отключался в Харьковской области, частично в Днепропетровской области, а также в Полтаве и Одессе (в последней сообщают об аварии на линии электропередачи), сообщает «Суспільне».

Россия с октября 2022 года наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин назвал это ответом на взрыв на Крымском мосту. Российские власти считают, что теракт организовали украинские спецслужбы. Киев, комментируя случившееся, заявил, что взрыв — «только начало», а «все нелегально построенное должно быть разрушено». О заказчиках взрыва президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна «такого точно не заказывала».

С ночи на 30 мая и в течение дня воздушная тревога объявлялась в ряде украинских регионов — это в том числе Харьковская, Кировоградская, Черкасская, Киевская, Черниговская, Николаевская, Житомирская, Черниговская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Сумская области. В Киеве третью ночь подряд прозвучали взрывы.

Атаки энергетической инфраструктуры приводят к отключениям тепла и света. В частности, в начале мая в результате «очередного массированного удара» без электричества осталась часть жителей Днепропетровской и Херсонской областей, сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко. По словам главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, в результате ударов энергосистема страны потеряла около 40–50% мощностей.