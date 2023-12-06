СК возбудил дело после убийства депутата в Луганске

Олег Попов (Фото: nslnr / VK)

Следственное управление СК России по ЛНР возбудило уголовное дело по факту гибели депутата Народного совета республики Олега Попова, сообщили в ведомстве.

Дело завели по трем статьям: теракт, незаконный оборот и незаконное изготовление взрывчатки.

Взрыв, в результате которого погиб депутат Олег Попов, произошел в центре Луганска в среду днем. Осенью прошлого года на Попова уже совершали неудачное покушение, после чего российские спецслужбы провели оперативную игру, инсценировав гибель чиновника. Таким образом удалось выйти на заказчиков убийства, которые сотрудничали с Службой безопасности Украины.

В начале ноября при взрыве автомобиля скончался депутат Народного совета ЛНР и экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. 15 мая в результате детонации взрывного устройства в барбершопе получил тяжелые ранения врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Годом ранее в здании прокураторы республики были взорваны генеральный прокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.