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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело после убийства депутата в Луганске

СК России завел уголовное дело по факту убийства депутата Народного совета ЛНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Олег Попов
Олег Попов (Фото: nslnr / VK)

Следственное управление СК России по ЛНР возбудило уголовное дело по факту гибели депутата Народного совета республики Олега Попова, сообщили в ведомстве.

Дело завели по трем статьям: теракт, незаконный оборот и незаконное изготовление взрывчатки.

Взрыв, в результате которого погиб депутат Олег Попов, произошел в центре Луганска в среду днем. Осенью прошлого года на Попова уже совершали неудачное покушение, после чего российские спецслужбы провели оперативную игру, инсценировав гибель чиновника. Таким образом удалось выйти на заказчиков убийства, которые сотрудничали с Службой безопасности Украины.

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В начале ноября при взрыве автомобиля скончался депутат Народного совета ЛНР и экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. 15 мая в результате детонации взрывного устройства в барбершопе получил тяжелые ранения врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Годом ранее в здании прокураторы республики были взорваны генеральный прокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Теги
ЛНР убийство СК России уголовное дело
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