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В Тернополе прогремели взрывы, в Киеве сработала ПВО

Власти: в Тернополе прогремели взрывы, в Киеве сработала ПВО
В Тернополе был «прилет» по складским помещениям, есть двое пострадавших, сообщили в областной администрации. Украинские СМИ также пишут о взрывах в Харькове и Киеве

В Тернополе прозвучали взрывы, предварительно, на территории промзоны, сообщил глава Тернопольского областного совета Михаил Головко в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«По предварительным данным, у нас прилет в промзону Тернополя», — написал он.

«Суспiльне» со ссылкой на мэра города Сергея Надала сообщает, что было попадание в нежилое здание, оно загорелось, на месте работают спасатели.

Глава тернопольской областной администрации Владимир Труш в телеграм-канале сообщил, что в результате удара были повреждены складские помещения, которые принадлежат коммерческим и религиозным организациям. Он также заявил о двух пострадавших.

В Киевской области и Киеве, сообщила местная администрация, сработала ПВО. «Страна» отмечает, что в украинской столице были слышны взрывы. «Суспiльне» пишет о взрывах в Харькове, глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что по территории области наносят удары.

В этих регионах примерно с 22:10 звучит воздушная тревога. По данным ресурсов, отслеживающих ситуацию, около 23:00 тревогой были охвачены почти все области Украины, кроме восточных. После полуночи был дан отбой тревоги.

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В ночь на 13 мая власти Хмельницкой области зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры. Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин заявил о пострадавших, но не уточнил их количество. В Николаеве, как сообщил глава областной администрации Виталий Ким, также были взрывы, после них возникли пожары, в том числе в пятиэтажном доме и на одном из предприятий. По данным Кима, пострадали три человека. О работе ПВО сообщали в Киевской и Львовской областях.

Российское Минобороны заявляло, что не наносит удары по гражданским объектам, своими целями оно называло объекты военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Тернополь Киев Киевская область взрывы ПВО
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