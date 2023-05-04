Российские военные ударили по трем командным пунктам ВСУ

Минобороны: российские штурмовые отряды взяли под контроль два квартала в Артемовске

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские штурмовые отряды взяли под контроль два квартала на западе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом говорится в сводке Минобороны.

Военные за сутки нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ вблизи Новоандреевки (Запорожская область), Белогоровки (ЛНР) и острова Нестрыга в Херсонской области. «Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ «Юг», — уточнили в ведомстве.

Бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. В последние недели Министерство обороны России регулярно сообщает о взятии кварталов города. В конце апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что украинские военные удерживают менее 3 кв. км города.

В начале мая командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ попробовали провести контратаки на отдельных участках города. Генерал охарактеризовал ситуацию на бахмутском направлении как «достаточно сложную».