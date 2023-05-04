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Российские военные ударили по трем командным пунктам ВСУ

Минобороны: российские штурмовые отряды взяли под контроль два квартала в Артемовске
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские штурмовые отряды взяли под контроль два квартала на западе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом говорится в сводке Минобороны.

Военные за сутки нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ вблизи Новоандреевки (Запорожская область), Белогоровки (ЛНР) и острова Нестрыга в Херсонской области. «Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ «Юг», — уточнили в ведомстве.

Бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. В последние недели Министерство обороны России регулярно сообщает о взятии кварталов города. В конце апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что украинские военные удерживают менее 3 кв. км города.

В начале мая командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ попробовали провести контратаки на отдельных участках города. Генерал охарактеризовал ситуацию на бахмутском направлении как «достаточно сложную».

Российские военные ударили по трем командным пунктам ВСУ
Российские военные ударили по трем командным пунктам ВСУ

Теги
Минобороны Запорожская область Херсонская область ЛНР Артёмовск (Бахмут) ДНР Украина Военная операция на Украине
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