Верховная рада утвердила нового министра обороны Украины

Рустем Умеров сменил на посту министра обороны Украины Алексея Резникова, который занимал этот пост с ноября 2021 года. Умеров участвовал в переговорах о мирном урегулировании, не раз сообщалось и о его тесных отношениях с Турцией

Рустем Умеров (Фото: Reuters)

Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост министра обороны Рустема Умерова.

За его кандидатуру проголосовали 338 депутатов, против не выступил никто, один депутат воздержался. Согласно украинскому законодательству, утверждение нового главы военного ведомства должно поддержать большинство депутатов — 226.

Умеров до 5 сентября был руководителем Фонда госимущества Украины. Этот пост он занимал с сентября 2022 года. Весной того же года вошел в состав украинской делегации на российско-украинских переговорах. В 2019–2022 годах был депутатом Верховной рады от партии «Голос».

Умерова называют человеком без военного опыта, но с хорошими отношениями с властями Турцией. Он этнический крымский татарин и мусульманин. Умеров — один из трех лиц в украинском руководстве кроме президента и главы его офиса, с кем напрямую общается турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отмечал в беседе с «Фокусом» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. «Похоже, что в команде Зеленского Умеров неофициально отвечает за переговоры с представителями мусульманского мира», — считает он.

До Умерова пост главы Минобороны Украины с 2021 года занимал Алексей Резников. 3 сентября Зеленский предложил сменить министра, поскольку ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Президент выдвинул кандидатуру Умерова. Его он представил как человека, которого «хорошо знает Верховная рада» и который «не нуждается в дополнительных представлениях». На следующий день Резников подал в отставку.

Возможную отставку Резникова на Украине начали обсуждать в начале 2023 года. Эти разговоры происходили на фоне скандала вокруг закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам. В январе «Зеркало недели» со ссылкой на копии соглашений об организации питания воинских частей в шести областях Украины сообщила, что Минобороны согласовало закупку продовольствия в армию по ценам в два-три раза выше розничной цены в Киеве. Например, картофель закупали по 22 грн за килограмм (в магазине — 8–9 грн), а куриное бедро — по 120 грн за килограмм (80 грн).

В военном ведомстве тогда заявили, что СМИ распространяют «заведомо ложные сведения». Резников ошибки в обнародованном контракте признал, но также назвал расследование информационной атакой под надуманным предлогом. На фоне скандала ушел с поста замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за материально-техническое обеспечение армии.

Глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия тогда говорил, что Резников может перейти на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а новым министром обороны станет глава украинской разведки Кирилл Буданов. Источники LIGA.net в «Слуге народа» сообщили, что посадить военного в кресло министра было желанием Зеленского. Но согласно Конституции Украины занимать этот пост может только гражданское лицо, поэтому при назначении Буданова с него пришлось бы «снять погоны». В итоге перестановки не случилось. По словам Резникова, остаться на посту его попросил Зеленский.

На нынешнее решение отправить Резникова в отставку повлияли несколько факторов: помимо скандалов с контрактами это затянувшийся конфликт с Россией и личное желание министра обороны Украины, сообщили источники The New York Times 4 сентября. Украинские депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк утверждали, что Резникова могут назначить послом Украины в Великобритании.

В России смену министра обороны на Украине назвали внутренним делом страны. «Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.