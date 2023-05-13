В Луганске прогремели несколько взрывов

Ранее взрыв в городе произошел в микрорайоне Юбилейное. Местные жители рассказали, что в результате взрыва были выбиты стекла в нескольких домах и повреждены крыши

В Луганске произошло несколько взрывов, сообщает телеграм-канал «Инцидент Луганск» и член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Еще 2 ракетных прилёта по городу — в районе стадиона «Авангард», — сообщил Рогов.

О взрывах сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцах. По информации агентства, полученной от четырех луганчан, проживающих в разных районах города, они снова услышали отчетливые и громкие взрывы.

Днем 13 мая в луганском микрорайоне Юбилейное, который находится на западе города, раздался взрыв. Местные жители рассказали Луганскому информационному центру, что взрывом выбиты стекла в нескольких домах, повреждены крыши.

12 мая в Ленинском районе города прогремели два взрыва, начался пожар. Власти обвинили в обстреле армию Украины. Власти предположили, что удары могли быть нанесены ракетами «Гром». Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко добавил, что ВСУ при обстреле города впервые использовали дальнобойные ракеты с дальностью полета 150 км.