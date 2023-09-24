Пушилин подписал указ о комендантском часе и военной цензуре в ДНР

Донецк (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому в регионе устанавливается комендантский час с 23:00 до 4:00 по будням.

Ограничения не распространяются на лиц и организации, несвоевременное осуществление деятельности которых может привести к негативным последствиям, например, ремонтные работы или бесперебойное снабжение продуктами. Мера касается общественного и частного транспорта без спецпропуска, а также такси.

Кроме того, документ подразумевает военную цензуру за почтовыми отправлениями и телефонными переговорами.

Комендантский час так или иначе действует в регионе с 2014 года.

Меры вводятся в соответствии с указом президента России от октября прошлого года об установлении на территории региона военного положения. ДНР и ЛНР наряду с Запорожской и Херсонской областями в конце сентября прошлого года вошли в состав России по итогам референдума.

Пушилин после присоединения ДНР к России был временно исполняющим обязанности главы региона. 10 сентября в ДНР, как и в других российских регионах, прошли выборы в Народный совет (местный парламент). Большинство голосов (78,04%) набрала «Единая Россия». КПРФ — 6,43%, ЛДПР — 6,25%, «Новые люди» — 5,14%, а «Справедливая Россия — За правду» — 3,27%.

23 сентября депутаты Народного совета ДНР избрали Пушилина главой региона.