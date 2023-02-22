Глава офиса президента Украины Ермак: в Харькове под удар попало промышленное предприятие

В Харькове сообщили об ударах по промышленному предприятию

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Киевском районе города

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в телеграм-канале о взрывах в Киевском районе Харькова на объектах инфраструктуры. Два человека получили ранения.

По словам мэра Игоря Терехова, было четыре удара по Киевскому району, передает УНИАН.

В Харькове под обстрел попало промышленное предприятие, рассказал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.

По всей Украине объявлялась воздушная тревога.

Во вторник Минобороны сообщило о нанесении Воздушно-космическими силами России удара по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов близ Сум. В ночь с 21 на 22 февраля власти области сообщили о работе ПВО.

Ведомство отчитывается о нанесении ракетных ударов по объектам военного управления и энергетической системы Украины с октября прошлого года. Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту и подрыв ЛЭП Курской АЭС, объяснял президент Владимир Путин.