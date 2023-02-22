В Харькове сообщили об ударах по промышленному предприятию
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в телеграм-канале о взрывах в Киевском районе Харькова на объектах инфраструктуры. Два человека получили ранения.
По словам мэра Игоря Терехова, было четыре удара по Киевскому району, передает УНИАН.
В Харькове под обстрел попало промышленное предприятие, рассказал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.
По всей Украине объявлялась воздушная тревога.
Во вторник Минобороны сообщило о нанесении Воздушно-космическими силами России удара по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов близ Сум. В ночь с 21 на 22 февраля власти области сообщили о работе ПВО.
Ведомство отчитывается о нанесении ракетных ударов по объектам военного управления и энергетической системы Украины с октября прошлого года. Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту и подрыв ЛЭП Курской АЭС, объяснял президент Владимир Путин.