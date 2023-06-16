Минобороны отчиталось о выплатах военным за подбитую технику ВСУ

Минобороны наградило 10,2 тыс. военных за уничтожение техники в ходе операции на Украине

Военные блогеры пожаловались Путину на отсутствие выплат военным за подбитые танки. Минобороны отчиталось, что с прошлого февраля выплаты получили более 10 тыс. военных, сейчас перечисляются деньги за подбитые немецкие «Леопарды»

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

С начала полномасштабных боев на Украине за захват или уничтожение 16 тыс. военной техники награждено 10 257 военнослужащих, сообщило Минобороны России.

Ведомство подчеркнуло, что никак не ограничивает новые выплаты в зависимости от уже уничтоженной ранее техники. Деньги перечисляют на основании приказов командиров воинских частей.

«В настоящее время на основе докладов командиров подразделений на запорожском и южнодонецком направлении осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО», — добавили в министерстве.

Относительно другой техники, в этом году по 300 тыс. руб. направили за каждый сбитый вертолет или самолет, также по 300 тыс. руб. военные получили за уничтожение пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS, по 200 тыс. руб. вручили военнослужащим ВМС, которые уничтожили беспилотные быстроходные катера Украины, атаковавшие цели в Крыму.

Вопрос о выплатах военнослужащим за уничтожение украинской техники поднял военный блогер Семен Пегов (WarGonzo) на встрече с президентом Владимиром Путиным. Она прошла 13 июня. Блогер сказал, что его вопрос касается выплат по ранениям и гибели военных, какие-то вопросы решаются «в рабочей группе [секретаря генсовета «Единой России Андрея»] Турчака в ручном режиме».

«Но есть, например, вопрос по выплатам за уничтоженную технику. Лично я никого не знаю — ребята не дадут соврать, — я не знаю ни одного бойца, который получил бы выплату за подбитый танк, за уничтоженный укрепрайон. Хотя это все анонсировалось, все это знают и даже как-то немного смеются друг с другом: почему обещали, но ничего этого нет. И повторюсь: ребята не дадут соврать — это действительно так», — сказал Пегов.

Путин назвал его информацию неожиданной и пообещал в этот же день обсудить слова Пегова с Минобороны.