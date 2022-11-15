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В Польше созвали экстренное совещание после сообщений о взрывах ракет

В селе в 8 км от границы с Украиной произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. Польские СМИ и агентство AP сообщают, что взорвались две ракеты
Фото: Remiza.pl
Фото: Remiza.pl

В Польше в срочном порядке созвано совещание комитета национальной безопасности под председательством премьера Матеуша Моравецкого, передает Gazeta Wyborcza. Заседание проходит на фоне сообщений о том, что после ударов по территории Украины на территорию Польши попали две ракеты.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер обратился к журналистам и призвал их не публиковать неподтвержденную информацию, по его словам, все подробности будут известны после совещания.

Польское Radio ZET сообщило, что в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве на зерносушилке произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. На месте работают полиция, прокуратура и военные. Пожарная служба подтвердила, что в Пшеводове были взрывы, однако в ведомстве подчеркнули, что причина произошедшего пока неизвестна. Как передает Radio Lublin, взрыв произошел примерно в 15:40 по местному времени (17:40 мск).

Аssociated Press со ссылкой на американского чиновника подтверждает, что при падении ракет на территории Польши погибли два человека. В то же время официально в Пентагоне заявили, что не могут подтвердить сообщения о том, что две российские ракеты упали на территории Польши.

Пшеводов расположено в 8 км от границы с Украиной.

Вечером 15 ноября по территории Украины был нанесен массированный удар, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры. На всей территории страны проходят экстренные отключения электричества. В офисе президента Украины ситуацию с энергоснабжением назвали «критической».

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