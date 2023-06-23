Минобороны сообщило об ударе по ракетным складам ВСУ

ВСУ предприняли активные попытки наступления на нескольких направлениях, они были отражены, заявили в Минобороны России

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российские войска минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам хранения ракетного вооружения украинской армии, заявили в Минобороны России.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — утверждают в ведомстве.

В сводке о ходе боевых действий Минобороны сообщило, что в последние сутки наиболее активные попытки наступления ВСУ предпринимали в том числе на донецком и южно-донецком направлениях. Несколько атак украинской армии, как говорится в сообщении, были отражены. Кроме того, российская авиация нанесла удары при помощи авиации и артиллерии по силам ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, заявили в ведомстве.

В селе Тимовка в Харьковской области, в селе Ямполовка в Донецкой народной республике и в селе Червоная Диброва в Луганской народной республике пресечена деятельность украинских диверсионных групп, говорится в сообщении.

Силами ПВО перехвачены четыре ракеты «Точка-У», 15 снарядов HIMARS и авиабомб JDAM американского производства, сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что в ДНР и Запорожской области уничтожены 11 украинских беспилотников.

Всего с начала военной операции, по данным Минобороны, уничтожены 444 украинских самолета, 240 вертолетов, свыше 4,7 тыс. беспилотников, 426 ЗРК, более 10,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также свыше 11,1 тыс. единиц автомобильной спецтехники.

О попытках контрнаступления Киева Минобороны сообщает с начала июня. Об этом также говорил президент Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ встречают серьезное сопротивление.