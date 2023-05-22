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Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: Россия нанесла удар по объектам украинской армии на аэродроме Днепр
В результате удара по аэродрому Днепр были поражены авиационная техника, вооружения и боеприпасы. Ночью украинские СМИ сообщили о нескольких десятках взрывов в городе
Фото: Валентин Капустин / РИА Новости
Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России в сводке в телеграм-канале.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», — сообщили в военном ведомстве.

Целями были ангары с вооружениями и снарядами, авиационная техника и «техническая позиция подготовки ракет».

В ночь на 22 мая украинские издания «Суспiльне» и «Зеркало недели» сообщили о взрывах в Днепре. Сообщалось также о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе, Харькове и Харьковской области.

Российские силы не в первый раз атакуют аэродром Днепр. В прошлом июне ведомство уже заявляло об ударах по нему, тогда была уничтожена авиационная техника.

В сводке Минобороны также говорится о пресечении действий четырех групп украинских диверсантов в Харьковской области, ЛНР и ДНР. В республике был сбит украинский вертолет Ми-8, в Херсонской и Запорожской областях уничтожены два склада боеприпасов.

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Наибольшие потери украинская сторона понесла на донецком (Артемовск) направлении — до 270 человек. На южнодонецком (район Угледара и Марьинки) и запорожском направлениях она потеряла до 150 человек; на краснолиманском — до 55; на купянском направлении — до 50; на херсонском — свыше 20 человек.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны Днепропетровская область ВСУ аэродром
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