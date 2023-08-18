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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил об уничтожении дрона над Москвой

Собянин сообщил о падении обломков дрона в зоне Экспоцентра, пострадавших нет
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Атаки беспилотников на Москву
При попытке пролета на Москву уничтожен беспилотник, обломки упали в районе «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной, пострадавших нет, сообщил Собянин. В районе Внуково закрыли воздушное пространство

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Москвой, обломки упали в районе «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны России также сообщило о попытке «террористической атаки» с использованием беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье. «БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», — отметили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в одном из павильонов «Экспоцентра» произошло частичное обрушение наружной стены на площади примерно 30 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. На месте ЧП происшествия работают экстренные службы.

В районе аэропорта Внуково закрыто воздушное пространство, вылеты и прилеты отложены, передает агентство со ссылкой на авиаслужбы.

О том, что обломки дрона упали на крышу «Экспоцентра», расположенном неподалеку от «Москва-Сити», ранее сообщал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». «Осторожно, Москва» передает, что район Краснопресненской набережной перекрыт. Mash писал, что звуки взрывов слышали также в Красногорске и Одинцово.

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В последнее время атаки беспилотников в московском регионе участились. В предыдущий раз это произошло утром 11 августа. Тогда Собянин сообщил, что дрон был сбит в районе Карамышевской набережной на западе столицы. В результате никто не пострадал, «серьезных разрушений» также не было, сказал мэр. 

Минобороны назвало упавший беспилотник украинским. По информации ведомства, дрон подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тогда также закрывалось воздушное пространство в районе Внуково.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Собянин Москва беспилотники ПВО «Экспоцентр» Краснопресненская набережная
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