Во Львове ночью прогремел взрыв

Власти Львова сообщили о ночном взрыве в городе

Ночью во Львове прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой.

Звуки взрыва раздались примерно в 4:00 по местному времени (совпадает с московским). «По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города», — написал Садовой на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации). По словам мэра, пострадавших нет.

Ранее о том, что в городе слышны звуки взрывов, написало издание «Страна.ua».

Минобороны России неоднократно отчитывалось о нанесении ударов по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре.

16 мая взрывы прогремели в Николаеве. Тогда никто не пострадал. После взрыва в городе начались пожары.