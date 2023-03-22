Губернатор Севастополя сообщил об атаке надводных беспилотников

Морские беспилотники пытались проникнуть в севастопольскую бухту, но были уничтожены, военные корабли не пострадали, рассказал Развожаев. Взрывами выбило стекла в нескольких домах, обошлось без пострадавших

Российский флот «уверенно и спокойно» отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — написал он.

В результате уничтожения морских дронов в нескольких домах выбило стекла, люди не пострадали. По словам губернатора, оперативные службы находятся в состоянии готовности, обстановка под контролем.

По словам экс-посла ЛНР в России Родиона Мирошника, атака произошла около 5:00 утра, три морских дрона попытались ударить по прибрежным бухтам в Севастополе. Он добавил, что артиллерийские бухты Северная, Радиогорка, Графская пристань — были перекрыты для передвижения судов. «Незадолго до попытки удара нашими войсками наносился удар по местам базирования дронов в районе Одессы. Видимо мало», — добавил он.

Затем в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта. В пресс-службе Черноморского флота рассказали об учениях в Черном море утром 22 марта. Ударная группа кораблей выполнила зенитные и артиллерийские ракетные стрельбы, рассказали в ЧФ. В состав группы кораблей вошли фрегат «Адмирал Макаров», ракетные катера «Р-60» и «Ивановец», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек», «Грайворон».

В предыдущий раз крымский полуостров подвергся атаке беспилотников 20 февраля. Город Джанкой на севере Крыма попытались атаковать украинские дроны, сработала система ПВО, один человек получил ранения, пострадали также несколько зданий. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что серьезных повреждений нет, произошедшее — локальная ситуация, и назвал «фейками» данные Украины об атаке.

Севастополь был атакован дронами в предыдущий раз в середине февраля, Развожаев говорил, что устройство сбили в районе Балаклавской ТЭС. По его словам, в ту же ночь произошел бытовой пожар на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле в бухте Стрелецкой из-за розетки.