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Генерал назвал целью попытки прорыва ВСУ в Запорожье выход к морю

Генерал Попов назвал целью попытки прорыва ВСУ на запорожском направлении выход к морю
Группировка ВСУ, направленная для прорыва российской обороны, включала наиболее боеспособные соединения и части, в отражении ее атаки большую роль сыграли плотные минные поля, рассказал командующий 58-й армией ЮВО
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украинские войска, пытаясь прорвать оборону Вооруженных сил России на запорожском направлении, планировали затем выйти к морю, заявил командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов.

«Всё в совокупности с действиями подразделений представителей родов войск и сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника проломить оборону 58-ой армии и, развивая успех, выйти к морю, выполняя главную задачу данной стратегической наступательной операции», — рассказал генерал-майор.

Группировка ВСУ, отправленная для прорыва обороны, включала наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части, одной из них была 47-я механизированная бригада, которая входит в состав стратегического резерва украинской армии, рассказал Попов.

Он отметил, что в российской армии эффективно действовали спецназовцы, разведчики, артиллерия, армейская авиация, наиболее важную роль сыграла пехота.

«Каждый вылет армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике противника. За один вылет два вертолета практически уничтожали от 5 до 7 танков и бронеобъектов противника», — сказал Попов.

Большую роль в отражении атаки сыграли также минные поля «высочайшей плотности», все четыре колонны ВСУ были остановлены и задержаны этими полями.

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Ранее 8 июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ на запорожском направлении пытались прорвать оборону силами до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники. Разведка своевременно обнаружила украинские войска, по ним был нанесен превентивный удар.

Командующий группировкой российских сил на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук ранее рассказал, что попытка наступления не стала внезапной. Он также сообщил, что президент Владимир Путин поздно вечером 7 июня связывался с командующим войсками Южного военного округа Сергеем Кузовлевым, который доложил ему о ситуации на запорожском направлении, а следующим утром глава государства получил доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова

8 июня Washington Post и ABC написали, что украинское контрнаступление началось и перешло в активную фазу. В Генштабе ВСУ опровергли эту информацию.

Генерал назвал целью попытки прорыва ВСУ в Запорожье выход к морю
Генерал назвал целью попытки прорыва ВСУ в Запорожье выход к морю

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Запорожская область наступление ВСУ Украина Военная операция на Украине
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