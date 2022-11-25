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Военная операция на Украине ,  
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Путин призвал матерей военных не доверять информации в интернете

Путин: в интернете много фейков, которые используют в информационной войне против России
Президент указал, что противники России используют фейки в интернете в качестве информационного оружия. Такие атаки, по его словам, в последнее время значительно усилились

Путин призвал матерей военных не доверять информации в интернете
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В интернете сегодня распространяется множество фейков и ложной информации, которые противник использует для информационной борьбы против России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации, трансляцию вел РБК.

«Жизнь сложнее и многообразнее, чем показывают на экранах телевизора и даже в интернете — там вообще ничему нельзя доверять. Там куча всяких фейков, обмана, лжи, там очень много информационных атак. <...> Такие атаки — это один из видов, достаточно эффективных видов [информационной] борьбы», — заявил президент.

По словам президента, информационная борьба существовала всегда, однако в современном мире, с учетом современных технологий, «это стало особенно актуальным и эффективным».

Свое решение провести встречу с матерями участников спецоперации Путин объяснил именно тем, что хотел из первых уст получить информацию и услышать их оценки.

Он также рассказал, что лично созванивался с участниками спецоперации. «Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами прямо, но во всяком случае я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу», — отметил Путин и указал, что те, с кем он разговаривал, не ожидали от него звонка.

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Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил главе государства о ее завершении. По словам президента, к началу ноября в стране мобилизовали 318 тыс. человек с учетом добровольцев, из них около 50 тыс. находятся в зоне боевых действий.

В начале ноября Путин обещал встретиться с россиянами, чтобы услышать «обратную связь» о поддержке мобилизованных. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Кремль занимается подготовкой встречи Путина с семьями призванных по частичной мобилизации, в том числе матерями военнослужащих.

До этого глава государства также посетил полигон, где проходят подготовку мобилизованные, — вместе с Шойгу он приехал в Рязанскую область. На полигоне президент проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Путин также пообщался с одним из военнослужащих, проходящих подготовку.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Военная операция на Украине Солдатские матери
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