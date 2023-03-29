Глава МАГАТЭ анонсировал новую концепцию защиты Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пытается предложить реалистичные меры, которые одобрят все стороны

Советник Генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа и Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре (Фото: РИА Новости)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с Москвой и Киевом, заявил журналистам глава организации Рафаэль Гросси во время посещения станции.

Он сообщил, что по сравнению с предыдущим планом новая концепция предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции. «Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально», — сказал Гросси (цитата по «РИА Новости»).

Он сообщил, что пытается подготовить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами. "Я оптимист и считаю, что это возможно", – сказал глава МАГАТЭ.

Гросси прибыл на ЗАЭС 29 марта и вместе с советником гендиректора «Росэнергоатома» Ренатом Карчаа осмотрел территорию станции.

По словам главы МАГАТЭ, ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается. «Станция не должна быть целью, и на атомной станции не должно находиться тяжелого вооружения. Это то, о чем мы должны договориться», — отметил он.

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