Глава МАГАТЭ анонсировал новую концепцию защиты Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с Москвой и Киевом, заявил журналистам глава организации Рафаэль Гросси во время посещения станции.
Он сообщил, что по сравнению с предыдущим планом новая концепция предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции. «Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально», — сказал Гросси (цитата по «РИА Новости»).
Он сообщил, что пытается подготовить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами. "Я оптимист и считаю, что это возможно", – сказал глава МАГАТЭ.
Гросси прибыл на ЗАЭС 29 марта и вместе с советником гендиректора «Росэнергоатома» Ренатом Карчаа осмотрел территорию станции.
По словам главы МАГАТЭ, ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается. «Станция не должна быть целью, и на атомной станции не должно находиться тяжелого вооружения. Это то, о чем мы должны договориться», — отметил он.
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