Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 19 июн, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 19 июн, 16:23
В Бразилии изъяли более 28 т контрабандных акульих плавников Общество, 05:04
В Киеве и Львове прозвучали взрывы Политика, 04:58
Bloomberg узнал о подготовке ЕС финансовой помощи Киеву на €50 млрд Политика, 04:29
МВД предложило блокировать расходы со счетов кибермошенников без суда Политика, 04:21
Минстрой предложил ввести стандарты и рейтинги для управляющих компаний Общество, 03:53
В США решили ввести запрет на раскрытие данных военных без их разрешения Политика, 03:38
Следственный комитет попросил продлить домашний арест Блиновской на месяц Политика, 03:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Spiegel узнал о лишь 20 тыс. снарядов у Германии при стандарте в 230 тыс. Политика, 02:57
Байден увидел прогресс в отношениях Китая и США после визита Блинкена Политика, 02:35
Киев заявил о переговорах с Западом насчет увеличения производства оружия Политика, 02:08
Минобрнауки не достигло планового уровня зарплат ученых в 2022 году Финансы, 02:06
Электронную базу призывников создадут до октября 2023 года Политика, 01:47
Кулеба рассказал, когда Украине будет достаточно оружия Политика, 01:20
У застрявших в батискафе рядом с «Титаником» осталось воздуха на 60 часов Общество, 01:01
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве и Львове прозвучали взрывы

В Киеве прозвучали взрывы, сработала система ПВО
В Киеве не менее двух часов звучала воздушная тревога, в городе были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО. ТСН и «РБК-Украина» сообщают о взрывах во Львове
Киев на рассвете
Киев на рассвете (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

В Киеве около трех часов ночи 20 июня зазвучали сирены воздушной тревоги, в городе были слышны взрывы, сообщает «РБК-Украина» и «Зеркало недели».

Киевская городская администрация объяснила звуки взрывов работой ПВО. ТСН также сообщал о работе ПВО в Киевской области.

По данным на 4:40, в зоне тревоги на Украине — более десятка западных и северных регионов: Киев и Киевская область, Черниговская, Житомирская, Львовская, Волынская, Тернопольская и другие области. Ранее этой же ночью тревога звучала в южных и центральных регионах страны.

По данным «Зеркала недели», ПВО работала в Винницкой и Хмельницкой области. ТСН и «РБК-Украина» пишут о взрывах во Львовской области из-за работы ПВО. Позднее мэр Львова Андрей Садовой в телеграм-канале подтвердил, что в городе были взрывы. 

В Запорожье, как сообщил глава областной администрации Юрий Малашко, после ночной атаки получили повреждения коммуникации и имущество фермерского хозяйства.

Ночью накануне, 19 июня, в некоторых украинских регионах также звучала воздушная тревога. В Одесской области работала ПВО. Сообщалось о взрывах в Запорожье и Херсоне.

Читайте на РБК Pro
Как перестать растрачивать энергию впустую — 21 принцип и 23 правила
Одышка: топ-5 упражнений для дыхания
Соцсеть будущего: чем примечателен новый проект основателя Twitter
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase

Российское Минобороны в сводке за 19 июня сообщило, что ночью вооруженные силы «нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства», были поражены все назначенные объекты. Кремль ранее исключал атаки по гражданским объектам — жилым домам и социальной инфраструктуре.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина взрывы Киев
Материалы по теме
В Одессе и Запорожье прогремели взрывы
Политика
Взрывы раздались в Кривом Роге
Политика
В Одессе и Кривом Роге прогремели взрывы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter