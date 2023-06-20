В Киеве и Львове прозвучали взрывы

В Киеве не менее двух часов звучала воздушная тревога, в городе были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО. ТСН и «РБК-Украина» сообщают о взрывах во Львове

Киев на рассвете (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

В Киеве около трех часов ночи 20 июня зазвучали сирены воздушной тревоги, в городе были слышны взрывы, сообщает «РБК-Украина» и «Зеркало недели».

Киевская городская администрация объяснила звуки взрывов работой ПВО. ТСН также сообщал о работе ПВО в Киевской области.

По данным на 4:40, в зоне тревоги на Украине — более десятка западных и северных регионов: Киев и Киевская область, Черниговская, Житомирская, Львовская, Волынская, Тернопольская и другие области. Ранее этой же ночью тревога звучала в южных и центральных регионах страны.

По данным «Зеркала недели», ПВО работала в Винницкой и Хмельницкой области. ТСН и «РБК-Украина» пишут о взрывах во Львовской области из-за работы ПВО. Позднее мэр Львова Андрей Садовой в телеграм-канале подтвердил, что в городе были взрывы.

В Запорожье, как сообщил глава областной администрации Юрий Малашко, после ночной атаки получили повреждения коммуникации и имущество фермерского хозяйства.

Ночью накануне, 19 июня, в некоторых украинских регионах также звучала воздушная тревога. В Одесской области работала ПВО. Сообщалось о взрывах в Запорожье и Херсоне.

Российское Минобороны в сводке за 19 июня сообщило, что ночью вооруженные силы «нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства», были поражены все назначенные объекты. Кремль ранее исключал атаки по гражданским объектам — жилым домам и социальной инфраструктуре.