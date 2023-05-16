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Минобороны сообщило о разрушении путепровода для переброски резервов ВСУ

Минобороны: ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал войска в Артемовск
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Российская авиация уничтожила автомобильный путепровод в населенном пункте Красное в ДНР, по которому вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали подкрепления в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом говорится в сводке Минобороны в телеграм-канале.

В городе сложилась «наиболее сложная обстановка», где подразделения 4-й мотострелковой бригады в течение суток отражали атаки со стороны ВСУ. «В ходе ожесточенных боев уничтожены более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, артиллеристы подразделения «Юг» нанесли удар по украинским подразделениям «в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка» в ДНР.

Как сообщал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, авиация и подразделения артиллерии нанесли удар по позициям и опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. В ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и уничтожены два расчета миномета.

Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил также о переброске дополнительных резервов на фланги в Артемовск. По его словам, это связано с непростой ситуацией на линии боевого соприкосновения. Пушилин добавил, что у ВСУ были «определенные успехи», но ситуация после переброски подкреплений «должна выровняться».

Бои за Артемовск идут несколько месяцев, в последнее время в западной части города. 14 мая российское Минобороны утверждало, что военным удалось отразить попытки прорыва украинских военных на соледаро-артемовском направлении.

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Минобороны сообщило о разрушении путепровода для переброски резервов ВСУ
Минобороны сообщило о разрушении путепровода для переброски резервов ВСУ

Теги
ДНР ВСУ Артёмовск (Бахмут)
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