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Каховская ГЭС прекратила выработку электроэнергии

Владимир Сальдо: турбины Каховской ГЭС прекратили выдачу электроэнергии
Станция важна не столько с точки зрения энергообеспечения, сколько с точки зрения работы плотины, указал Сальдо. Опасность представляет именно разрушение плотины, поскольку тогда будут затоплены обширные территории
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Турбины Каховской ГЭС не выдают электроэнергию, однако необходимости в ней нет, поскольку станция служила для балансировки в системе общего энергообеспечения, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, в общем-то, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет такой существенной роли в энергообеспечении. На сегодняшний день турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», — сказал Сальдо.

Он заявил, что по левобережью, в том числе по Новой Каховке, где располагается ГЭС, усилились обстрелы. Теперь для этого используют не только ракеты, но минометы и артиллерию. По этой причине из этого района людей эвакуируют вглубь Херсонской области, указал Сальдо.

Он отметил, что наибольшую опасность из-за военных действий в этом районе представляет плотина ГЭС, а не энергооборудование. По словам главы региона, разрушить плотину взрывом или ракетами непросто, но если это произойдет, то будет затоплена большая территория на левом берегу Днепра. Раньше власти говорили, что это также является причиной отселения жителей из данного района.

Материал дополняется.

Теги
Каховская ГЭС электричество Владимир Сальдо
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