Пострадавшего при обстреле Рогозина перевезли из Донецка в Ростов-на-Дону

Рогозина перевезли в Ростов с ранением после обстрела

Рогозина и еще двух пострадавших доставили в ростовский госпиталь, остальных пострадавших врачи пока не разрешают транспортировать. Накануне ВСУ обстреляли ресторан, где Рогозин праздновал день рождения с премьером ДНР Хоценко

Бывшего главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону после обстрела украинскими военными, сообщил РБК его помощник.

Вместе с Рогозиным в госпиталь доставили еще двух пострадавших при обстреле, их осматривают и оказывают необходимую медпомощь. Кроме того, нескольких раненых военных советников оставили в медицинских учреждениях ДНР, их состояние стабильное, однако медики пока не разрешают их перевозку.

Рогозин попал под обстрел накануне, 21 декабря, телеграм-канал Baza писал, что тот отмечал день рождения в донецкой гостинице и ресторане «Шеш-Беш» — ему в этот день исполнилось 59 лет. Он рассказал, что «металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки». Врачи считают, что осколок не получится извлечь, говорил помощник Рогозина.

Кроме бывшего главы «Роскосмоса» ранения получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и сопровождающие его, погибли два человека. Один из погибших — спецназовец, уточнил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Рогозин утверждает, что обстрел произошел во время рабочей встречи — «узким кругом и в спокойной обстановке». По его словам, в этой гостинице он жил несколько последних месяцев, «кто-то слил» местонахождение, после чего «около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм».

Кремль пожелал Рогозину выздоровления, расследованием удара занялись следователи. В СК считают, что ресторан обстреляли из французской гаубицы Caesar, которую Киев получил от Парижа весной.

Рогозин ушел с поста главы «Роскосмоса» в июле. В ноябре он возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки», которые занимаются оказанием военно-технической поддержки армии Донецкой и Луганской народных республик.





