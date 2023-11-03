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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал, что было бы при нормальных отношениях с Украиной

Путин: при нормальных отношениях с Украиной не нужно было бы возвращать Крым
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент заявил, что, если бы у России «складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному», то в голову никому бы не пришло «предпринимать действия, связанные с Крымом»
Балаклава
Балаклава (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Если бы отношения России и Украины складывались «нормально», не было бы переворотов на Украине, то не было бы и необходимости возвращать Крым, заявил президент Владимир Путин.

«Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом», — сказал он.

Путин уточнил, что, «если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, культуре относились бы нормально, не было бы этих переворотов государственных», России не пришлось бы «действовать в том же Крыму так, как мы действовали». «Надо же было людей защищать от этой мрази нацистской», — заявил глава государства.

По его словам, в текущей ситуации у России не было никакой альтернативы предпринятым действиям. «Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, как кроме встать на защиту людей, там проживающих», — отметил он, говоря о событиях вокруг Крыма и политике Киева. «То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией», — сказал президент.

Путин в своей речи упомянул князя Александра Невского. По его словам, Невский кланялся ордынским ханам и получал ярлык на княжение прежде всего для того, чтобы «эффективно противостоять нашествию с запада».

Ордынцы, указал он, «вели себя нагло, жестоко, но они, в отличие от западных завоевателей, «не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры». «И это самое главное, потому что если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной», — подчеркнул Путин.

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Невского в России почитают как святого именно за то, что он «думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», сказал он.

«Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам в Донбассе и Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», — заключил президент.

Путин неоднократно высказывал тезис о том, что русские и украинцы — один народ. В частности, об этом он писал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована в июле 2021 года на русском и украинском языках. Современную Украину президент тогда назвал «целиком и полностью детищем советской эпохи». «Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», — заверял тогда он.

О том, что русские и украинцы являются одним народом, Путин говорил и после начала военных действий в соседней стране. «Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ», — говорил глава государства в марте 2022 года. В декабре прошлого года Путин называл происходящее на Украине «общей трагедией» и связывал ее с «политикой третьих стран». «То, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. А наоборот — это является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции русского мира», — говорил Путин.

С точкой зрения Путина о единстве двух народов не соглашался украинский лидер Владимир Зеленский: «Мы определенно не один народ. Да, у нас много общего, <...> но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. <...> У каждого из нас свой путь», — заявлял Зеленский в июле 2021 года.

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Елена Чернышова
Владимир Путин Украина
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