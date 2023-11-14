 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о сбитых дронах в четырех областях России

Минобороны: силы ПВО сбили украинские беспилотники в четырех областях России
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны сбили в Московской, Брянской, Тамбовской и Орловской областях. Данных о пострадавших и повреждениях нет
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Ночью 14 ноября силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа в четырех российских регионах — Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областях, сообщило Минобороны.

Как заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков, дрон был сбит утром на северо-западе области, «повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет». Другие главы регионов пока не комментировали уничтожение БПЛА.

Исходя из сообщений в телеграм-канале Минобороны, над Тамбовской областью украинский беспилотник был сбит впервые. Сообщений о сбитых ранее в регионе дронах нет и в телеграм-канале губернатора Максима Егорова.

Прошлым днем, 13 ноября, Минобороны не сообщало о сбитых где-либо украинских беспилотниках. Последние подобные сообщения относятся к 12 ноября — тогда были уничтожены два дрона в Белгородской области.

Накануне курский губернатор Роман Старовойт рассказал, что ВСУ дважды сбросили с дронов в приграничье региона взрывные устройства или боеприпасы. Первый инцидент произошел в селе Попово-Лежачи Глушковского района. Один мужчина получил осколочные ранения, его доставили в районную больницу. Второй случай был в селе Горналь Суджанского района. Также оказался ранен мужчина, который находился поблизости. Его доставили в больницу, осколки удалили и отпустили домой.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны беспилотники Московская область Тамбовская область Брянская область Орловская область
Материалы по теме
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Политика
Мужчина получил ранение при атаке дрона в Курской области
Политика
Минобороны заявило о перехвате БПЛА над Смоленской и Московской областями
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 09:15
«Сами работайте за такие деньги»: как тактично отказаться от оффера Pro, 09:15
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 09:03
Новый владелец «Иль де Ботэ» рассказал о сделке с LVMH Бизнес, 09:01
Новый владелец «Иль де Ботэ» — РБК: «Есть много брендов без заморочек» Бизнес, 09:00
Рублев послал болельщика во время матча с Медведевым Спорт, 08:56
Перевод денег в Китай: обзор условий ведущих российских банков Pro, 08:47
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 08:43
Минобороны отчиталось о сбитых дронах в четырех областях России Политика, 08:43
В Орловской области силы ПВО сбили украинский беспилотник Политика, 08:40
После ДТП в Москве с двумя автомобилями и такси возбудили уголовное дело Общество, 08:36
В Москве на голубой ветке метро человек упал на рельсы Общество, 08:27
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
В Никарагуа лишили гражданства экс-главу петербургского НИИ вакцин Политика, 08:12