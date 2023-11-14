Минобороны отчиталось о сбитых дронах в четырех областях России

Дроны сбили в Московской, Брянской, Тамбовской и Орловской областях. Данных о пострадавших и повреждениях нет

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Ночью 14 ноября силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа в четырех российских регионах — Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областях, сообщило Минобороны.

Как заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков, дрон был сбит утром на северо-западе области, «повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет». Другие главы регионов пока не комментировали уничтожение БПЛА.

Исходя из сообщений в телеграм-канале Минобороны, над Тамбовской областью украинский беспилотник был сбит впервые. Сообщений о сбитых ранее в регионе дронах нет и в телеграм-канале губернатора Максима Егорова.

Прошлым днем, 13 ноября, Минобороны не сообщало о сбитых где-либо украинских беспилотниках. Последние подобные сообщения относятся к 12 ноября — тогда были уничтожены два дрона в Белгородской области.

Накануне курский губернатор Роман Старовойт рассказал, что ВСУ дважды сбросили с дронов в приграничье региона взрывные устройства или боеприпасы. Первый инцидент произошел в селе Попово-Лежачи Глушковского района. Один мужчина получил осколочные ранения, его доставили в районную больницу. Второй случай был в селе Горналь Суджанского района. Также оказался ранен мужчина, который находился поблизости. Его доставили в больницу, осколки удалили и отпустили домой.